Украинцев предупредили о грозах и граде
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Сегодня в западных, северных, центральных областях и в Одесской области местами грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГСЧС.
"По прогнозам Укргидрометцентра, 24 июня в западных, северных, центральных областях и в Одесской области местами грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - сообщили в ГСЧС.
Как сообщал УНН, по состоянию на 7:00 24 июня во пгт Новая Маячка Алешковского района остаются подтопленными 24 (было 252) домохозяйств. Уровень воды постепенно спадает.
Напомним, 13 июня в результате интенсивных осадков произошло подтопление 252 домохозяйств, в том числе 69 жилых домов в пгт Новая Маячка Алешковского района.