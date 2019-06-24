Украинцев предупредили о грозах и граде

"По прогнозам Укргидрометцентра, 24 июня в западных, северных, центральных областях и в Одесской области местами грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - сообщили в ГСЧС.



Как сообщал УНН, по состоянию на 7:00 24 июня во пгт Новая Маячка Алешковского района остаются подтопленными 24 (было 252) домохозяйств. Уровень воды постепенно спадает.



Напомним, 13 июня в результате интенсивных осадков произошло подтопление 252 домохозяйств, в том числе 69 жилых домов в пгт Новая Маячка Алешковского района.