На Херсонщині залишаються підтопленими 24 домогосподарства
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Станом на 7:00 24 червня у смт Нова Маячка Олешківського району залишаються підтопленими 24 (було 252) домогосподарств. Рівень води поступово спадає. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
Для відкачування води залучено 18 чоловік та 7 одиниць техніки, з них від ДСНС 12 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки.
Протягом доби відкачано 3 300 м3 води (всього з початку робіт 131 880 м3).
Нагадаємо, 13 червня внаслідок інтенсивних опадів сталося підтоплення 252 домогосподарств, у тому числі 69 житлових будинків у смт Нова Маячка Олешківського району.