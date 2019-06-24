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В Херсонской области остаются подтопленными 24 домохозяйства

Киев • УНН

 • 9139 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. По состоянию на 7:00 24 июня во пгт Новая Маячка Алешковского района остаются подтопленными 24 (было 252) домохозяйств. Уровень воды постепенно спадает. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

В Херсонской области остаются подтопленными 24 домохозяйства

Для откачки воды привлечены 18 человек и 7 единиц техники, из них от ГСЧС 12 человек личного состава и 5 единиц техники.

В течение суток откачано 3300 м3 воды (всего с начала работ 131 880 м3).

Напомним, 13 июня в результате интенсивных осадков произошло подтопление 252 домохозяйств, в том числе 69 жилых домов в пгт Новая Маячка Алешковского района.

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