В Херсонской области остаются подтопленными 24 домохозяйства
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. По состоянию на 7:00 24 июня во пгт Новая Маячка Алешковского района остаются подтопленными 24 (было 252) домохозяйств. Уровень воды постепенно спадает. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Для откачки воды привлечены 18 человек и 7 единиц техники, из них от ГСЧС 12 человек личного состава и 5 единиц техники.
В течение суток откачано 3300 м3 воды (всего с начала работ 131 880 м3).
Напомним, 13 июня в результате интенсивных осадков произошло подтопление 252 домохозяйств, в том числе 69 жилых домов в пгт Новая Маячка Алешковского района.