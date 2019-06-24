В Украине объявили штормовое предупреждение

"Во второй половине дня 24 и в течение суток 25 июня в южной части грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый)", - сообщили синоптики.



Как сообщал УНН, завтра в южных, ночью также местами и в центральных и восточных областях кратковременные дожди с грозами, местами град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков; температура ночью 15-21 °, в западных областях 11-16 °, днем 24-29 °, в юго-восточной части 30-34 °.