Синоптики дали прогноз погоды на неделю

КИЕВ. 24 июня. УНН. Завтра в Украине переменная облачность. В южной части, ночью также местами в центральных, восточных областях и на Прикарпатье кратковременный дождь, гроза, на юге страны местами град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20 °, на побережье морей до 23 °, в западных областях 11-16 °; днем 24-29 °, в южной, восточной части и на Закарпатье 30-34 °. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.