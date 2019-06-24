Синоптики дали прогноз погоды на неделю
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Завтра в Украине переменная облачность. В южной части, ночью также местами в центральных, восточных областях и на Прикарпатье кратковременный дождь, гроза, на юге страны местами град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20 °, на побережье морей до 23 °, в западных областях 11-16 °; днем 24-29 °, в южной, восточной части и на Закарпатье 30-34 °. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"26-27 июня переменная облачность. Без осадков, лишь ночью 26 июня в южной части отдельные грозовые дожди, днем 27 июня в западных и северных областях кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17 °, на юге страны 18-23 °, днем в Украине 28-33 °, 26 июня в западных и северных областях 23-28 °. 28 -29 июня кратковременные дожди, грозы. Температура 2-8 июня ночью 12-18 °, на побережье морей до 21 °, днем 20-26 °, в южной части 26-31 °; 29 июня ночью 8-14 °, днем 15-21 °, в южных областях ночью 12-18 °, днем 22-28 °", - сообщили синоптики.
Как сообщал УНН, в Украине объявили штормовое предупреждение .