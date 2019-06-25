Синоптики дали прогноз погоды на завтра

"Температура 26-27 июня ночью 12-19 °, на побережье морей до 23 °, днем 25-32 °, в южной и восточной части до 34 °, 28 июня ожидается понижение температуры ночью до 11-16 °, днем до 18- 23 °, на юге и востоке страны ночью 15-20 °, днем 24-29 ° ", - сообщили синоптики.

В Киевской области завтра без осадков. Температура ночью 14-17 °, днем 27-30 °.



Как сообщал УНН, синоптики дали прогноз погоды на неделю.