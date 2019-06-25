В Україну йде похолодання - синоптики
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. В Україну йде похолодання. 29 та 30 червня очікується вночі 7-13°, на узбережжі морів до 17°; вдень 17-23°; 29 червня у південних областях 20-26°. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"29- 30 червня без опадів, лише вдень 29 червня місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 7-13°, на узбережжі морів до 17°; вдень 17-23°; 29 червня у південних областях 20-26°", - повідомили синоптики.
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