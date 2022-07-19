В Украину поставят специальное оборудование для временного хранения зерна – Минагрополитики

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“У нас есть подтверждение от международных партнеров о дополнительном ввозе больших мешков, которые вмещают по 200 тысяч тонн и оборудование для закладки и разгрузки. Приблизительно дополнительно на 10-15 млн тонн зерна. В августе планируем начать процедуру распределения”, – отметил Высоцкий.

Детали

По его словам, такого количества оборудования хватит для того, чтобы при существующих темпах экспорта сохранять урожай этого года. В мешках зерно может храниться в течение 12–17 месяцев.

Высоцкий также отметил, что Министерство аграрной политики и продовольствия прогнозирует, что в 2022 году урожай зерновых культур составит примерно 52 млн тонн и масличных культур – 13–15 млн тонн.

"По состоянию на сегодняшний день мы ожидаем урожай в этом году 52 млн тонн зерновых и примерно 13-15 млн тонн масличных культур", - сказал замминистра.

Дополнение

Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский заявил, что из-за блокады российской федерацией портов в Украине в следующем году ожидается усиление продовольственного кризиса в мире, что грозит сокращением посевов зерна в Украине на 30-60%.