В Україну поставлять спеціальне обладнання для тимчасового зберігання зерна – Мінагрополітики

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“У нас є підтвердження від міжнародних партнерів про додаткове завезення великих мішків, які вміщують по 200 тисяч тонн та обладнання для закладки і розвантаження. Приблизно додатково на 10-15 млн тонн зерна. У серпні плануємо розпочати процедуру розподілу”, – зазначив Висоцький.

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За його словами, такої кількості обладнання вистачить для того, щоб при існуючих темпах експорту зберігати цьогорічний врожай. У мішках зерно може зберігатися протягом 12-17 місяців.

Висоцький також зазначив, що Міністерство аграрної політики і продовольства прогнозує, що у 2022 році врожай зернових культур становитиме приблизно 52 млн тонн і олійних культур – 13–15 млн тонн.

"Станом на зараз ми очікуємо врожай у цьому році 52 млн тонн зернових і приблизно 13-15 млн тонн олійних культур", - сказав заступник міністра.

Доповнення

Міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський заявив, що через блокаду російською федерацією портів в Україні наступного року очікується посилення продовольчої кризи у світі, що загрожує скороченням посівів зерна в Україні на 30-60%.