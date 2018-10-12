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В Украину не пустили детскую книгу с иллюстрациями оккупированного Крыма

В Украину не пустили детскую книгу с иллюстрациями оккупированного Крыма

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 октября. УНН. Госкомтелерадио не дал разрешение на ввоз в Украину детской книги, которая пытается “легализовать” оккупацию Крыма. Об этом сообщила пресс-служба Комитета, передает УНН.

“На основании выводов экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции по отнесения ее к такой, которая не разрешена к распространению на территории Украины, Госкомтелерадио отказал ООО ”Дресс Шоу“ в ввозе с территории государства-агрессора книги В. Малова ”Аэропорт и самолет“, которая вышла в московском издательстве ”АСТ“", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, детская книга рассказывает о техническом устройстве аэропортов и самолетов, но для примеров и иллюстрации работы наземных служб автор и издатели используют “российский аэропорт в Симферополе”.

“Таким образом российская пропаганда навязывает даже читателям дошкольного возраста имперские геополитические доктрины, оправдывая нарушения со стороны РФ суверенитета и территориальной целостности Украины”, — отметили в Госкомтелерадио.

Ранее в Украину не пустили учебник по истории военного искусства из страны-агрессора. Кроме того, запрещены к ввозу такие книги как — “Преданность Вере и Отечеству” Натальи Поклонской, две книги Николая Азарова “Украина на перепутье. Записки премьер-министра“ и ”Уроки майдана. Украина после переворота" и две книги Захара Прилепина.

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