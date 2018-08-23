Держкомтелерадіо розширив список заборонених в Україні книг
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Державний комітет телебачення і радіомовлення України (Держкомтелерадіо) розширив до 193 книг перелік видань, зміст яких спрямований на ліквідацію незалежності України, пропаганду насильства та розпалювання ворожнечі, передає УНН.
Перелік видань був оновлений 21 серпня. За час останнього оновлення, 10 серпня, до списку додали одне видання — “Поле боя — Севастополь” Георгія Савицького (Росія).
Зазначимо, наразі у списку 193 видання. Серед них книги, видані в Росії, Україні, ОРДЛО.
У переліку, зокрема “Преданность Вере и Отечеству” Наталії Поклонської, дві книги Миколи Азарова “Украина на перепутье. Записки премьер-министра” та “Уроки майдана. Украина после переворота”, дві книги Захара Прилєпіна та інші.
Нагадаємо, російського письменника Прилєпіна внесли до списку небажаних осіб в Україні.