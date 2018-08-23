Госкомтелерадио расширил список запрещенных в Украине книг
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио) расширил до 193 книг перечень изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия и разжигания вражды, передает УНН.
Перечень изданий был обновлен 21 августа. За время последнего обновления, 10 августа, в список добавили одно издание - "Поле боя - Севастополь" Георгия Савицкого (Россия).
Отметим, сейчас в списке 193 издания. Среди них книги, изданные в России, Украине, ОРДЛО.
В перечень попали, в частности, "Преданность Вере и Отечеству" Натальи Поклонской, две книги Николая Азарова "Украина на перепутье. Записки премьер-министра "и" Уроки майдана. Украина после переворота ", две книги Захара Прилепина и другие.
Напомним, российского писателя Прилепина внесли в список нежелательных лиц в Украине.