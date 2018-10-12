В Україну не пустили дитячу книгу з ілюстраціями окупованого Криму

“На підставі висновків експертної ради Держкомтелерадіо з питань аналізу та оцінки видавничої продукції щодо віднесення її до такої, яка не дозволена до розповсюдження на території України, Держкомтелерадіо відмовив ТОВ „Дресс Шоу“ у ввезенні з території держави-агресора книги В. Малова „Аэропорт и самолет“, яка вийшла у московському видавництві „АСТ“”, — йдеться у повідомленні.

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Загалом дитяча книга розповідає про технічне облаштування аеропортів і літаків, але для прикладів та ілюстрації роботи наземних служб автор та видавці використовують “російський аеропорт у Сімферополі”.

“Таким чином російська пропаганда нав’язує навіть читачам дошкільного віку імперські геополітичні доктрини, виправдовуючи порушення з боку РФ суверенітету та територіальної цілісності України”, — зазначили у Держкомтелерадіо.

Раніше в Україну не пустили підручник з історії військового мистецтва з країни-агресора. Крім того, заборонені до ввезення такі книги як - “Преданность Вере и Отечеству” Наталії Поклонської, дві книги Миколи Азарова “Украина на перепутье. Записки премьер-министра” і “Уроки майдана. Украина после переворота” та дві книги Захара Прилєпіна.