До України заборонили ввозити шпигунський роман і підручник з країни-агресора

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Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Держкомтелерадіо запобіг ввезенню з території держави-агресора ще двох пропагандистських видань. Про це повідомила прес-служба Комітету, передає УНН.

“Зокрема, йдеться про підручник М.А. Гацкевича „Английский язык для школьников и абитуриентов: топики, упражнения, диалоги“ і книгу „Шпионки. 12 женщин, рискнувших всем“”, — зазначили у Держкомтелерадіо.

Зокрема, у підручнику М.А. Гацкевича “Английский язык для школьников и абитуриентов: топики, упражнения, диалоги”, який мало намір завести в Україну ТОВ "Видавництво"Арій“, у текстах для перекладу з англійської стверджується, що Київ був столицею Росії, а також фальсифікуються інші історичні факти. Експерти вважають ці “історичні помилки” проявом пропагандистських маніпулятивних технологій держави-агресора.

В іншій книзі — “Шпионки. 12 женщин, рискнувших всем”, на ввезення якої Держкомтелерадіо не дав дозволу ТОВ “Якабу Трейд”, присутні ознаки пропаганди держави-агресора, зокрема, її силових структур.

Станом на 7 серпня 2018 року, починаючи з 22 травня 2017 року, Держкомтелерадіо надав 63 відмови у видачі дозволів на ввезення 235, 5 тисяч примірників видань антиукраїнського змісту, а також прийняв рішення про анулювання 1 виданого раніше дозволу. Ще 645 відмов надано внаслідок подання суб’єктами господарювання не в повному обсязі пакетів документів, необхідних для одержання дозволу, або виявлення у поданих документах недостовірних відомостей.

Нагадаємо, 20 липня Держкомтелерадіо заборонило “психологічний бестселлер” із РФ.

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