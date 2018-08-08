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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 13357 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 75270 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 118648 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 126551 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 165965 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152239 просмотра

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7 марта, 15:45 • 140238 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 06:35 • 118295 просмотра

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В Украину запретили ввозить шпионский роман и учебник из страны-агрессора

В Украину запретили ввозить шпионский роман и учебник из страны-агрессора

Киев  •  УНН

 • 11254 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Госкомтелерадио предотвратил ввоз с территории государства-агрессора еще двух пропагандистских изданий. Об этом сообщила пресс-служба Комитета, передает УНН.

“В частности, речь идет об учебнике М.А. Гацкевича „Английский язык для школьников и абитуриентов: топики, упражнения, диалоги“ и книге „Шпионки. 12 женщин, рискнувших всем“”, - отметили в Госкомтелерадио.

В частности, в учебнике М.А. Гацкевича “Английский язык для школьников и абитуриентов: топики, упражнения, диалоги”, который намеревалось ввезти в Украинк ООО “Издательство ”Арий“, в текстах для перевода с английского утверждается, что Киев был столицей России, а также фальсифицируются другие исторические факты. Эксперты считают эти „исторические ошибки“ проявлением пропагандистских манипулятивных технологий государства-агрессора.

В другой книге — „Шпионки. 12 женщин, рискнувших всем“, на ввоз которой Госкомтелерадио не дал разрешения ООО ”Якабу Трейд“, присутствуют признаки пропаганды государства-агрессора, в частности, его силовых структур.

По состоянию на 7 августа 2018 года, начиная с 22 мая 2017 года, Госкомтелерадио предоставил 63 отказа в выдаче разрешений на ввоз 235,5 тысяч экземпляров изданий антиукраинского содержания, а также принял решение об аннулировании 1 выданного ранее разрешения. Еще 645 отказов выданы вследствие непредоставления субъектами хозяйствования в полном объеме пакетов документов, необходимых для получения разрешения, или выявления в представленных документах недостоверных сведений.

Напомним, 20 июля Госкомтелерадио запретило “психологический бестселлер” из РФ.

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