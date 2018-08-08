В Украину запретили ввозить шпионский роман и учебник из страны-агрессора

“В частности, речь идет об учебнике М.А. Гацкевича „Английский язык для школьников и абитуриентов: топики, упражнения, диалоги“ и книге „Шпионки. 12 женщин, рискнувших всем“”, - отметили в Госкомтелерадио.

В частности, в учебнике М.А. Гацкевича “Английский язык для школьников и абитуриентов: топики, упражнения, диалоги”, который намеревалось ввезти в Украинк ООО “Издательство ”Арий“, в текстах для перевода с английского утверждается, что Киев был столицей России, а также фальсифицируются другие исторические факты. Эксперты считают эти „исторические ошибки“ проявлением пропагандистских манипулятивных технологий государства-агрессора.

В другой книге — „Шпионки. 12 женщин, рискнувших всем“, на ввоз которой Госкомтелерадио не дал разрешения ООО ”Якабу Трейд“, присутствуют признаки пропаганды государства-агрессора, в частности, его силовых структур.

По состоянию на 7 августа 2018 года, начиная с 22 мая 2017 года, Госкомтелерадио предоставил 63 отказа в выдаче разрешений на ввоз 235,5 тысяч экземпляров изданий антиукраинского содержания, а также принял решение об аннулировании 1 выданного ранее разрешения. Еще 645 отказов выданы вследствие непредоставления субъектами хозяйствования в полном объеме пакетов документов, необходимых для получения разрешения, или выявления в представленных документах недостоверных сведений.

Напомним, 20 июля Госкомтелерадио запретило “психологический бестселлер” из РФ.