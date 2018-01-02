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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 37865 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украину доставили более 130 тыс. доз сывороток из Индии

Киев • УНН

 • 13559 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Украина получила от Индии более 130 000 доз специфических сывороток. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Кабинета министров Украины.

В Украину доставили более 130 тыс. доз сывороток из Индии

"Индийское правительство сделал подарок Украине к Новому году и Рождеству, доставив очень нужный гуманитарный груз - более 130 000 доз специфических сывороток: 80 000 доз сыворотки противостолбнячной, 35 000 доз противостолбнячного иммуноглобулина, 900 доз противодифтерийной сыворотки, 14450 доз протирабичнои сыворотки, 1500 доз лиофилизированного атитоксину противозмеиного. Все препараты имеют сертификат качества GMP", - сообщили в Кабмине.

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Ранее сообщалось, что в течение ноября заболеваемость корью в Одесской области выросла в два раза.

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