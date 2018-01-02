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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 22632 перегляди

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В Україну доставили понад 130 тис. доз сироваток з Індії

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 січня. УНН. Україна отримала від Індії понад 130 тисяч доз специфічних сироваток. Про це УНН повідомили в прес-службі Кабінету міністрів України.

В Україну доставили понад 130 тис. доз сироваток з Індії

"Індійський уряд зробив подарунок Україні до Нового року та Різдва, доставивши дуже потрібний гуманітарний вантаж – понад 130 000 доз специфічних сироваток: 80 000 доз сироватки протиправцевої, 35 000 доз протиправцевого імуноглобуліну, 900 доз протидифтерійної сироватки, 14 450 доз протирабічної сироватки, 1500 доз ліофілізованого атитоксину протизміїного. Усі препарати мають сертифікат якості GMP", - повідомили в Кабміні.

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Раніше повідомлялося, що протягом листопада захворюваність на кір в Одеській області зросла в два рази.

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