В Україну доставили понад 130 тис. доз сироваток з Індії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Україна отримала від Індії понад 130 тисяч доз специфічних сироваток. Про це УНН повідомили в прес-службі Кабінету міністрів України.
"Індійський уряд зробив подарунок Україні до Нового року та Різдва, доставивши дуже потрібний гуманітарний вантаж – понад 130 000 доз специфічних сироваток: 80 000 доз сироватки протиправцевої, 35 000 доз протиправцевого імуноглобуліну, 900 доз протидифтерійної сироватки, 14 450 доз протирабічної сироватки, 1500 доз ліофілізованого атитоксину протизміїного. Усі препарати мають сертифікат якості GMP", - повідомили в Кабміні.
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