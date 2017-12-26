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Кількість хворих на кір на Одещині зросла двічі

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 26 грудня. УНН. Протягом листопада захворюваність на кір в Одеській області зросла в два рази. Про це кореспонденту УНН повідомила лікар-епідеміолог Людмила Красницька.

Кількість хворих на кір на Одещині зросла двічі

“В Одеському регіоні зберігається напружена епідситуація із захворюваністю на кір, причому найчастіше хворіють діти, а більшість хворих — жителі обласного центру. Станом на середину грудня епідеміологи зареєстрували 967 випадків захворюваності на кір в Одеському регіоні із початку спалаху захворюваності. Причому 65% хворих — діти у віці до 14 років. І половина з них (50%) — жителі Одеси”, — сказано у повідомленні.

Л.Красницька повідомила, що в листопаді порівняно з жовтнем в Одесі захворюваність на кір зросла в два рази. Так, якщо в жовтні було зареєстровано 103 випадки, в листопаді — вже 201.

Єдиним засобом щодо запобігання зараженням на кір залишається вакцинація. Згідно з українським законодавством, діти, у яких немає щеплення, не можуть відвідувати дитсадки та школи.

Як повідомляв УНН, в Україні посилені заходи з вакцинації проти кору продовжили до кінця січня.

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