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В Україні посилені заходи з вакцинації проти кору продовжили до кінця січня

В Україні посилені заходи з вакцинації проти кору продовжили до кінця січня

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Міністерство охорони здоров'я продовжило до кінця січня 2018 року посилені заходи з вакцинації проти кору. Про це повідомляє прес-служба МОЗ, передає УНН.

“В Україні попри посилену імунізацію проти цього захворювання, охопити вакцинацією вдалося лише 50% дітей від запланованих за період вересень-листопад цього року. В країні досі реєструються нові випадки кору, у тому числі серед дорослих. Тому посилена вакцинація продовжиться до кінця січня 2018 року”, — йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, на 1 листопада в Україні на кір захворіла 2381 людина. Це у 70 разів більше, ніж минулого року. Здебільшого хворіють діти, проте реєструється багато випадків захворювання серед дорослих. Двоє дітей в Одеській області померли від ускладнень.

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За даними МОЗ, найвищі показники захворювання у західних регіонах та Одеській області, що поступово поширюються на інші регіони. За 10 місяців 2017-го в Івано-Франківській області захворіли 877 людей, у Закарпатській — 265, Львівській — 61, Тернопільській — 96, Одеській 767. В інших регіонах реєструвались поодинокі випадки, окрім Луганської.

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У Києві зафіксували 53 випадки кору, для порівняння минулого року за цей період захворіли лише двоє.

“З усього числа людей, які захворіли на кір, 1804 — це діти до 17 років. Найуразливіші вікові групи дітей — до 1 року, 1-4 років та 5-9 років”, — наголосили у міністерстві.

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