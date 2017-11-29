У Києві зареєстровано близько 80 випадків захворювання на кір
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. У Києві, станом на 23 листопада, зареєстровано 79 випадків захворювання на кір. Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає УНН із посиланнями на прес-службу КМДА.
Так, якщо у жовтні відповідний діагноз встановлено 13 особам, то за 22 дні листопада вже захворіло 23 киянина, 12 із них — діти.
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“Станом на 23 листопада в столиці зареєстровано 79 випадків захворювання на кір. 63 хворих (у тому числі 52 дитини) було госпіталізовано. Понад 40% мали важку форму захворювання. ... летальних випадків наразі вдається уникати”, — сказав Поворозник.
Він також відзначив, зі всіх захворілих лише 3 дитини мали щеплення.
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У КМДА також відзначили, що сьогодні столиця забезпечена вакцинами проти кору в достатній кількості. Зробити щеплення можна попередньо звернувшись до медичного закладу первинної ланки за місцем реєстрації. Дітям до 18 років щеплення КПК в Україні роблять безкоштовно.