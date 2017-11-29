В Киеве зарегистрировано около 80 случаев заболевания корью

Так, если в октябре соответствующий диагноз установлен 13 лицам, то за 22 дня ноября уже заболело 23 киевлянина, 12 из них - дети.

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"По состоянию на 23 ноября в столице зарегистрировано 79 случаев заболевания корью. 63 больных (в том числе 52 ребенка) были госпитализированы. Более 40% имели тяжелую форму заболевания. ... летальных случаев пока удается избегать", - сказал Поворозник.

Он также отметил, из всех заболевших только 3 ребенка имели прививки.

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В КГГА также отметили, что сегодня столица обеспечена вакцинами против кори в достаточном количестве. Сделать прививку можно предварительно обратившись в медицинское учреждение первичного звена по месту регистрации. Детям до 18 лет прививки КПК в Украине делают бесплатно.