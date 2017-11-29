В Киеве зарегистрировано около 80 случаев заболевания корью

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 80530 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 71626 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 78622 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 85655 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 119211 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115405 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 144897 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107392 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108820 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113365 просмотра

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В Киеве зарегистрировано около 80 случаев заболевания корью

В Киеве зарегистрировано около 80 случаев заболевания корью

Киев  •  УНН

 • 14251 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Киеве, по состоянию на 23 ноября, зарегистрировано 79 случаев заболевания корью. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Так, если в октябре соответствующий диагноз установлен 13 лицам, то за 22 дня ноября уже заболело 23 киевлянина, 12 из них - дети.

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"По состоянию на 23 ноября в столице зарегистрировано 79 случаев заболевания корью. 63 больных (в том числе 52 ребенка) были госпитализированы. Более 40% имели тяжелую форму заболевания. ... летальных случаев пока удается избегать", - сказал Поворозник.

Он также отметил, из всех заболевших только 3 ребенка имели прививки.

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В КГГА также отметили, что сегодня столица обеспечена вакцинами против кори в достаточном количестве. Сделать прививку можно предварительно обратившись в медицинское учреждение первичного звена по месту регистрации. Детям до 18 лет прививки КПК в Украине делают бесплатно.

Украинские Национальные Новости

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