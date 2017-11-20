У листопаді на Запоріжжі зафіксовано 70 випадків захворювання на кір

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Київ • УНН

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ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 20 листопада. УНН. В Запорізькій області зареєстрований черговий, циклічний підйом захворюваності на кір. Про це повідомили у Запорізькому обласному лабораторному центрі МОЗ, передає УНН.

Так, станом на 20.11.2017 число захворілих на кір у Запорізькій області становить 93 чоловіка. З них 50 випадків у м.Запоріжжя, та ще 43 — у Запорізькому районі. 70 випадків зареєстровано тільки в листопаді, у т.ч. 35 випадків в школі “Інтелект” смт Кушугум Запорізького району.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У луцьких школах зафіксували 11 випадків захворювання на кір

У лабораторному центрі МОЗ зазначають, що ріст захворюваності на кір відмічається в цілому по Україні. Найвищі показники захворюваності відмічаються в Одеській та Івано-Франківській областях, де кір почав реєструватись ще в червні-липні.

Як повідомляв УНН, спалах кору також зафіксували у Тернополі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Захворюваність на кір цього року збільшилася у понад сто разів

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