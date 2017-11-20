В ноябре в Запорожской области зафиксировано 70 случаев заболевания корью

По состоянию на 20.11.2017 число заболевших корью в Запорожской области составляет 93 человека. Из них 50 случаев в Запорожье, и еще 43 в Запорожском районе. 70 случаев зарегистрировано только в ноябре, в т.ч. 35 случаев в школе “Интеллект” г. Кушугум Запорожского района.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В луцких школах зафиксировали 11 случаев заболевания корью

В лабораторном центре МОЗ отмечают, что рост заболеваемости корью отмечается в целом по Украине. Самые высокие показатели заболеваемости отмечаются в Одесской и Ивано-Франковской областях, где корь начали регистрировать еще в июне-июле.

Как сообщал УНН, вспышку кори также зафиксировали в Тернополе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Заболеваемость корью в этом году увеличилось более чем сто раз