У Тернополі зафіксували спалах захворювання на кір

Зі слів заступника директора Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні Володимира Кучми, причиною росту захворюваності є недостатній рівень вакцинації серед дітей та дорослих.

“Загальна кількість дітей, які вакциновані проти кору, на сьогодні складає 84 %. Проте, щоб зупинити епідемію, потрібно, щоб цей показник сягав щонайменше 95%”, — йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим у місті продовжили профілактичні попереджувальні заходи до 28 листопада.

Як повідомляв УНН, у луцьких школах зафіксували 11 випадків захворювання на кір.