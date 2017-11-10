У луцьких школах зафіксували 11 випадків захворювання на кір

У цих закладах проведено комплекс протиепідемічних заходів.

Серед 11 дітей які захворіли на кір, 7 дітей нещеплені і не мають усіх видів вакцинації; 2 дітей не мають другої вакцинації у 6 років.

Учні, які контактували з хворими дітьми на кір і не були вакциновані, мають отримати вакцину від вірусу. Сьогодні у школі № 25 буде розгорнутий тимчасовий пункт щеплень для проведення вакцинації від кору усім нещепленим дітям.

Як повідомляв УНН, напередодні троє дітей у Луцьку потрапили до лікарні з симптомами кору.