У луцьких школах зафіксували 11 випадків захворювання на кір
Київ • УНН
ЛУЦЬК-КИЇВ. 10 листопада. УНН. За даними медиків, у Луцьку зареєстровано 11 випадків захворювань на кір (10 випадків у ЗОШ № 25 та 1 випадок у ЗОШ № 7). Про це повідомили у прес-службі Луцької міської ради, передає УНН.
У цих закладах проведено комплекс протиепідемічних заходів.
Серед 11 дітей які захворіли на кір, 7 дітей нещеплені і не мають усіх видів вакцинації; 2 дітей не мають другої вакцинації у 6 років.
Учні, які контактували з хворими дітьми на кір і не були вакциновані, мають отримати вакцину від вірусу. Сьогодні у школі № 25 буде розгорнутий тимчасовий пункт щеплень для проведення вакцинації від кору усім нещепленим дітям.
Як повідомляв УНН, напередодні троє дітей у Луцьку потрапили до лікарні з симптомами кору.