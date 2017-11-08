Троє дітей у Луцьку потрапили до лікарні з симптомами кору

4 захворілих не щеплені, а 1 — щеплений лише одноразово. Троє дітей госпіталізовано в інфекційні відділення.

Відібрано біоматеріал для дослідження на наявність вірусу кору. Перевіряється зв’язок захворювань з завізним випадком кору з міста Львів.

У школі проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

“Виникнення перших захворювань на Волині пов’язано з завозними випадками кору з регіонів України, де захворювання реєструються протягом останнього року, зокрема з Закарпатської та Львівської областей”, — зазначили місцеві епідеміологи.

Як повідомляв УНН, у Запорізькій області зафіксували спалах кору.