Трое детей в Луцке попали в больницу с симптомами кори

4 заболевших не привиты, а 1 — привит однократно. Трое детей госпитализированы в инфекционные отделения.

Отобраны биоматериалы для исследования на наличие вируса кори. Проверяется связь заболеваний с завозными случаями кори со Львова.

В школе проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

“Возникновение первых заболеваний на Волыни связано с завозными случаями кори из регионов Украины, где заболевание регистрируются в течение последнего года, в частности из Закарпатской и Львовской областей”, — отметили местные эпидемиологи.

Как сообщал УНН, в Запорожской области зафиксировали вспышку кори.