Трое детей в Луцке попали в больницу с симптомами кори
Киев • УНН
ЛУЦК-КИЕВ. 8 ноября. УНН. В школе Луцка зарегистрировано 5 возможных случаев заболевания корью в начальных классах. Об этом сообщили в Волынском лабораторном центре МОЗ, передает УНН.
4 заболевших не привиты, а 1 — привит однократно. Трое детей госпитализированы в инфекционные отделения.
Отобраны биоматериалы для исследования на наличие вируса кори. Проверяется связь заболеваний с завозными случаями кори со Львова.
В школе проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
“Возникновение первых заболеваний на Волыни связано с завозными случаями кори из регионов Украины, где заболевание регистрируются в течение последнего года, в частности из Закарпатской и Львовской областей”, — отметили местные эпидемиологи.
Как сообщал УНН, в Запорожской области зафиксировали вспышку кори.