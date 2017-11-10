В луцких школах зафиксировали 11 случаев заболевания корью

В этих заведениях проведен комплекс противоэпидемических мероприятий.

Среди 11 детей заболевших корью, 7 детей непривитые и не имеют всех видов вакцинации; 2 детей не имеют второй вакцинации в 6 лет.

Ученики, которые контактировали с больными детьми корью и не были вакцинированы, должны получить вакцину от вируса. Сегодня в школе № 25 будет развернут временный пункт прививок для проведения вакцинации от кори всем непривитым детям.

Как сообщал УНН, накануне трое детей в Луцке попали в больницу с симптомами кори.