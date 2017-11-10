В луцких школах зафиксировали 11 случаев заболевания корью
Киев • УНН
ЛУЦК-КИЕВ. 10 ноября. УНН. По данным медиков, в Луцке зарегистрировано 11 случаев заболеваний корью (10 случаев в ООШ № 25 и 1 случай в ООШ № 7). Об этом сообщили в пресс-службе Луцкого городского совета, передает УНН.
В этих заведениях проведен комплекс противоэпидемических мероприятий.
Среди 11 детей заболевших корью, 7 детей непривитые и не имеют всех видов вакцинации; 2 детей не имеют второй вакцинации в 6 лет.
Ученики, которые контактировали с больными детьми корью и не были вакцинированы, должны получить вакцину от вируса. Сегодня в школе № 25 будет развернут временный пункт прививок для проведения вакцинации от кори всем непривитым детям.
Как сообщал УНН, накануне трое детей в Луцке попали в больницу с симптомами кори.