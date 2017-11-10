В Тернополе зафиксировали вспышку заболевания корью

По словам заместителя директора Тернопольской городской детской коммунальной больницы Владимира Кучмы, причиной роста заболеваемости является недостаточный уровень вакцинации среди детей и взрослых.

“Общее количество детей, которые вакцинированы против кори, на сегодня составляет 84%. Однако, чтобы остановить эпидемию, нужно, чтобы этот показатель достигал не менее 95%”, — говорится в сообщении.

В связи с этим в городе продолжили профилактические предупредительные меры до 28 ноября.

Как сообщал УНН, в луцких школах зафиксировали 11 случаев заболевания корью.