Ще 13 чоловік захворіли на кір у Запоріжжі, з них шестеро - діти
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 9 грудня. УНН. За минулий тиждень у Запоріжжі захворіли на кір ще 13 чоловік. Про це повідомили у Запорізькому обласному лабораторному центрі МОЗ, передає УНН.
“За поточний тиждень згідно з екстреними повідомленнями зареєстровано 13 випадків захворювання на кір, з них дорослих — 7, дітей — 6”, — повідомили у лабораторному центрі.
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Всього, на сьогоднішній день, у Запоріжжі зареєстровано 90 випадків захворювання на кір, 16 з них підтверджені лабораторно.
У місті був випадок, коли на кір захворіла шкільна вчитель, за що й була звільнена з посади.
Як повідомляв УНН, у листопаді на Запоріжжі зафіксовано 70 випадків захворювання на кір.