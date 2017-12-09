Еще 13 человек заболели корью в Запорожье, из них шестеро - дети
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 9 декабря. УНН. За прошедшую неделю в Запорожье заболели корью еще 13 человек. Об этом сообщили в Запорожском областном лабораторном центре МОЗ, передает УНН.
“За текущую неделю согласно экстренными сообщениям зарегистрировано 13 случаев заболевания корью, из них взрослых — 7, детей — 6”, — сообщили в лабораторном центре.
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Всего на сегодняшний день, в Запорожье зарегистрировано 90 случаев заболевания корью, 16 из них подтверждены лабораторно.
В городе был случай, когда корью заболела школьная учитель, за что и была уволена с должности.
Как сообщал УНН, в ноябре в Запорожье зафиксировано 70 случаев заболевания корью.