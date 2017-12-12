В Украине усиленные меры по вакцинации против кори продлили до конца января

"В Украине, несмотря на усиленную иммунизацию против этого заболевания, охватить вакцинацией удалось лишь 50% детей от запланированных за период сентябрь-ноябрь этого года. В стране до сих пор регистрируются новые случаи кори, в том числе среди взрослых. Поэтому усиленная вакцинация продлится до конца января 2018 года", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, на 1 ноября в Украине корью заболело 2381 человек. Это в 70 раз больше, чем в прошлом году. В основном болеют дети, однако регистрируется много случаев заболевания среди взрослых. Двое детей в Одесской области умерли от осложнений.

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По данным Минздрава, высокие показатели заболевания в западных регионах и Одесской области, постепенно распространяются на другие регионы. За 10 месяцев 2017 года в Ивано-Франковской области заболели 877 человек, в Закарпатской - 265, Львовской - 61, Тернопольской - 96, Одесской 767. В других регионах регистрировались единичные случаи, кроме Луганской.

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В Киеве зафиксировали 53 случая кори, для сравнения в прошлом году за этот период заболели только двое.

"Из всего числа людей, заболевших корью, 1804 - это дети до 17 лет. Уязвимые возрастные группы детей - до 1 года, 1-4 лет и 5-9 лет", - отметили в министерстве.