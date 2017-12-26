Количество больных корью в Одесской области увеличилось в два раза

“В Одесском регионе сохраняется напряженная эпидситуация с заболеваемостью корью, причем чаще всего болеют дети, а большинство больных — жители областного центра. По состоянию на середину декабря эпидемиологи зарегистрировали 967 случаев заболеваемости корью в Одесском регионе с начала вспышки заболеваемости. Причем 65% заболевших — дети в возрасте до 14 лет. И половина из них (50%) — жители Одессы”, — говорится в сообщении.

Л.Красницкая сообщила, что в ноябре по сравнению с октябрем в Одессе заболеваемость корью выросла в два раза. Так, если в октябре было зарегистрировано 103 случая, в ноябре — уже 201.

Единственным средством по предотвращению заражением корью остается вакцинация. Согласно украинскому законодательству, дети, у которых нет прививки, не могут посещать детсады и школы.

Как сообщал УНН, в Украине усиленные меры по вакцинации против кори продлили до конца января.