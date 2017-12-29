В МОЗ оприлюднили загальні дані щодо охоплення щепленнями по Україні серед дітей

Так, данні щеплення є по наступним вакцинам:

Туберкульоз

Так, станом на 01.12.2017 виконання плану щеплень проти туберкульозу серед дітей першого року життя вакциною БЦЖ склало 75,5%.

Найнижчі показники виконання плану вакцинації проти туберкульозу у Житомирській області (52,6%), Івано-Франківській області (66,0%), Чернігівській області (67,0%). Найвищі у Сумській (88,4%), Київській (87,6%), та Чернівецькій (87,3%) областях. Темп росту показника охоплення вакцинацією проти туберкульозу у листопаді 2017 року склав 9,07% . При збережені такого темпу, розрахункові рівні охоплення щепленнями на кінець поточного року можуть становити 82,3 % при рекомендованому рівні 95%.

Поліомієліт

Станом на 01.12.2017 року в усіх регіонах України було вакциновано 170 832 дитини у віці до одного року первинним вакцинальним комплексом проти поліомієліту (три щеплення у 2, 4 та 6 місяців), що складає 47,4% від запланованої кількості.

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Найнижчі показники охоплення вакцинацією проти поліомієліту у Рівненській (22,4%), Волинській (27,9%), Херсонській (30,1% ) областях, найвищі у м. Київ (93,6%), Донецькій (63,3%), Полтавській (62,0%) областях. Темп росту показника охоплення вакцинацією проти поліомієліту у листопаді 2017 року склав 11,4%. При збережені такого темпу, розрахункові рівні охоплення щепленнями на кінець поточного року можуть становити 51,7% при рекомендованому рівні 95%.

Кашлюк, дифтерія, правець

Станом на 01.12.2017 року первинним вакцинальним комплексом проти кашлюку, дифтерії та правця (3 щеплення у 2, 4 та 6 місяців вакциною АКДП) у всіх регіонах країни проведено щеплення 171 401 дитини у віці до одного року, що становить 47,5% від запланованої до вакцинації кількості дітей.

Найнижчі рівні охоплення вакцинацією проти цих інфекцій у Рівненській (22,1%), Волинській (24,9%) та Тернопільській (27,9%) областях. Найвищі у м. Київ (91,7%), Донецькій (65,2%), Кіровоградській (61,5%) областях. Темп росту показника охоплення щепленнями АКДП дітей до року у листопаді 2017 року склав 11,5%. При збережені такого темпу, розрахункові рівні охоплення щепленнями на кінець поточного року можуть становити 51,8% при рекомендованому рівні 95%.

Кір, паротит, краснуха

Станом на 01.12.2017 року проти кору, паротиту та краснухи комбінованою вакциною КПК було вакциновано 322 637 дітей у віці до одного року, що становить 87,8% від запланованої до вакцинації кількості дітей.

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Найнижчі показники охоплення щепленнями вакциною КПК серед дітей до одного року у Закарпатській (67,7%), Рівненській (69,5%) та Львівській (79,3%) областях. Найвищі у Київській (97,5%), Чернігівській (65,9%) областях та у м. Києві (94,5%). Темп росту показника охоплення щепленнями КПК дітей до року у листопаді 2017 року склав 17,7%. При збережені такого темпу, розрахункові рівні охоплення щепленнями на кінець поточного року можуть становити більше 95 рекомендованих відсотків.

Вірусний гепатит В

Станом на 01.12.2017 в Україні вакциновано 180 608 дітей першого року життя первинним вакцинальним комплексом проти гепатиту В (3 дози - у першу добу життя, 1 місяць, 6 місяців), що складає 50,8% від запланованої кількості.

Найнижчі показники охоплення вакцинацією проти вірусного гепатиту В у Закарпатській (15,6%), Хмельницькій (23,4%) та Тернопільській (30%) областях. Найвищі у Чернігівській (73,9%), Дніпропетровській (69,8%) та Кіровоградській (69,3%) областях. Темп росту показника охоплення щепленнями проти вірусного гепатиту В дітей першого року життя у листопаді 2017 року склав 12,7% . При збережені такого темпу, розрахункові рівні охоплення щепленнями на кінець поточного року можуть становити 55,5% при рекомендованому рівні 95%.