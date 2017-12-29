В Минздраве обнародовали общие данные по охвату прививками по Украине среди детей

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 37822 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 90540 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 107610 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 120846 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 141384 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 158837 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 122335 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 138557 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 189648 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 290762 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
3.6м/с
76%
Популярные новости

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 241895 просмотра

В США все больше электората республиканцев против помощи Украине - WSJ

7 апреля, 11:10 • 34801 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 63278 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 184576 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 40365 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 184739 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 242065 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 444015 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 397491 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 482246 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

15:32 • 25510 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

15:21 • 25496 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 40469 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 63387 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 70148 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

В Минздраве обнародовали общие данные по охвату прививками по Украине среди детей

Киев • УНН

 • 13463 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Центр общественного здоровья (ЦОС) Минздрава обнародовал данные по вакцинации детей по состоянию на 1 декабря 2017 года. Соответствующую информацию ЦОС разместило на своей официальной странице, передает УНН.

В Минздраве обнародовали общие данные по охвату прививками по Украине среди детей

Так, данные прививки являются по следующим вакцинам:

Туберкулез

По состоянию на 01.12.2017 выполнения плана прививок против туберкулеза среди детей первого года жизни вакциной БЦЖ составило 75,5%.

Самые низкие показатели выполнения плана вакцинации против туберкулеза в Житомирской области (52,6%), Ивано-Франковской области (66,0%), Черниговской области (67,0%). Самые высокие в Сумской (88,4%), Киевской (87,6%) и Черновицкой (87,3%) областях. Темп роста показателя охвата вакцинацией против туберкулеза в ноябре 2017 составил 9,07%. При сохранении такого темпа, расчетные уровни охвата прививками на конец текущего года могут составить 82,3% при рекомендуемом уровне 95%.

Полиомиелит

По состоянию на 01.12.2017 года во всех регионах Украины было вакцинировано 170 832 ребенка в возрасте до одного года первичным вакцинальным комплексом против полиомиелита (три прививки в 2, 4 и 6 месяцев), что составляет 47,4% от запланированного количества.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Число заболевших корью в Одесской области выросло вдвое

Самые низкие показатели охвата вакцинацией против полиомиелита в Ровенской (22,4%), Волынской (27,9%), Херсонской (30,1%) областях, самые высокие в г.. Киев (93,6%), Донецкой (63,3% ), Полтавской (62,0%) областях. Темп роста показателя охвата вакцинацией против полиомиелита в ноябре 2017 составил 11,4%. При сохранении такого темпа, расчетные уровни охвата прививками на конец текущего года могут составить 51,7% при рекомендуемом уровне 95%.

Коклюш, дифтерия, столбняк

По состоянию на 01.12.2017 года первичным вакцинальным комплексом против коклюша, дифтерии и столбняка (3 прививки в 2, 4 и 6 месяцев вакциной АКДС) во всех регионах страны проведены прививки 171 401 ребенка в возрасте до одного года, составляет 47,5% от запланированной к вакцинации количества детей.

Низкие уровни охвата вакцинацией против этих инфекций в Ровенской (22,1%), Волынской (24,9%) и Тернопольской (27,9%) областях. Самые высокие в г.Киев (91,7%), Донецкой (65,2%), Кировоградской (61,5%) областях. Темп роста показателя охвата прививками АКДС детей до года в ноябре 2017 составил 11,5%. При сохранении такого темпа, расчетные уровни охвата прививками на конец текущего года могут составить 51,8% при рекомендуемом уровне 95%.

Корь, паротит, краснуха

По состоянию на 01.12.2017 года против кори, паротита и краснухи комбинированной вакциной КПК было вакцинировано 322 637 детей в возрасте до одного года, составляет 87,8% от запланированного к вакцинации количества детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ОРВИ в Украине заболели почти 200 тыс. человек

Самые низкие показатели охвата прививками вакциной КПК среди детей до одного года в Закарпатской (67,7%), Ровенской (69,5%) и Львовской (79,3%) областях. Самые высокие в Киевской (97,5%), Черниговской (65,9%) областях и в г.Киеве (94,5%). Темп роста показателя охвата прививками КПК детей до года в ноябре 2017 составил 17,7%. При сохранении такого темпа, расчетные уровни охвата прививками на конец текущего года могут составить более 95 рекомендованных процентов.

Вирусный гепатит В

По состоянию на 01.12.2017 в Украине вакцинировано 180 608 детей первого года жизни первичным вакцинальным комплексом против гепатита В (3 дозы - в первые сутки жизни, 1 месяц, 6 месяцев), что составляет 50,8% от запланированного количества.

Самые низкие показатели охвата вакцинацией против вирусного гепатита В в Закарпатской (15,6%), Хмельницкой (23,4%) и Тернопольской (30%) областях. Самые высокие в Черниговской (73,9%), Днепропетровской (69,8%) и Кировоградской (69,3%) областях. Темп роста показателя охвата прививками против вирусного гепатита В детей первого года жизни в ноябре 2017 составил 12,7%. При сохранении такого темпа, расчетные уровни охвата прививками на конец текущего года могут составить 55,5% при рекомендуемом уровне 95%.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$64.36
Bitcoin
$78,084.00
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$37.00
Золото
$2,991.67
Ethereum
$1,547.97