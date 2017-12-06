На ГРВІ в Україні захворіли майже 200 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. Протягом тижня, з 27 листопада до 3 грудня, на грип і ГРВІ захворіло більше 192 тисяч людей, до лікарень госпіталізували 27 людей з тяжкою гострою респіраторною інфекцією. Про це йдеться в інформаційному бюлетені Центру грипу та ГРВІ, передає УНН.
Зокрема, в бюлетні підкреслюють, що активність грипу в регіонах України залишається низькою.
Так, на ГРВІ захворіло 191 428 людей, що типово для цієї пори року, проте більше минулого тижня на 5%.
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"За даними дозорного епідеміологічного нагляду за 48 тиждень 2017 року зареєстровано 48 випадків грипоподібних захворювань (далі – ГПЗ); серед них питома вага дітей віком до 17 років зросла до 50 %. На звітному тижні в лікувальні заклади госпіталізовано 27 осіб, стан здоров’я яких визначений як тяжка гостра респіраторна інфекція (ТГРІ)," - йдеться в повідомленні.
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Повідомляють, що найвищий показник захворюваності зареєстровано в Київській області, найменший у Тернопільській.
Найчастіше хворіли та потребували медичної допомоги в умовах стаціонару діти 0 – 14 років.
Крім того, жодній з областей України епідемічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ не перевищений. З початку сезону, щеплення проти грипу зробила 138 091 людина.