На ГРВІ в Україні захворіли майже 200 тис. осіб

КИЇВ. 6 грудня. Протягом тижня, з 27 листопада до 3 грудня, на грип і ГРВІ захворіло більше 192 тисяч людей, до лікарень госпіталізували 27 людей з тяжкою гострою респіраторною інфекцією. Про це йдеться в інформаційному бюлетені Центру грипу та ГРВІ, передає УНН.