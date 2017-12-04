Зростання захворюваності на грип і ГРВІ у Києві за тиждень сягнуло 5%
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. За підсумками минулого тижня, у столиці зафіксовано зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 5%, однак рівня епідемії ще не подолано. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу КМДА.
"За 48-й тиждень епідсезону у столиці показник захворюваності на грип та ГРВІ склав 642,4 та є нижчим епідеміологічного порогу на 21,5%. Інтенсивність епідемічного процесу перебуває на характерному для даного періоду рівні. За 48-й тиждень у Києві зареєстровано 18795 хворих на грип і ГРВІ: у порівнянні з попереднім тижнем спостерігається зростання захворюваності на 5%", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що серед школярів зареєстровано зростання захворюваності на 8,3% – 4925 випадків, що становить 36,0% від загальної кількості хворих дітей та 26,2% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою.
Також зазначається, що загалом дорослих захворіло 5099 проти 5048 – за 47-й тиждень, зростання захворюваності на 1%, а серед дітей зафіксовано зростання захворюваності на 6,5% (13696 проти 12802 – за 47-й тиждень). У структурі захворюваності діти становлять 72,9%, на попередньому тижні цей показник становив 71,7%.
"До закладів охорони здоров’я міста за 48-й тиждень госпіталізовано 198 осіб, із них – 162 дитини. За поточний тиждень у щеплювальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакцинацією проти грипу охоплено 1941 осіб, із початку епідемічного сезону – 19679 особу, із них – 4739 дітей", - додали у КМДА.
Нагадаємо, в Україні у хворих підтвердили грип у дев'яти випадках.