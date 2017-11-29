В Україні у хворих підтвердили грип у дев'яти випадках

"З початку епідемічного сезону фахівцями вірусологічних лабораторій МОЗ України методом ПЛР досліджено 258 зразків матеріалів від пацієнтів із підозрою на грип та ГРВІ, з яких 9 позитивних знахідок – визначено РНК вірусів грипу типів А та В", - йдеться у повідомленні.

Також вказано, що минулого тижня в трьох областях при дослідженні 84 зразків матеріалів від п'яти пацієнтів із підозрою на грип визначено РНК вірусів грипу типу А та від одного - типу В.

За наведеними центром даними, за попередні декілька тижнів динаміка захворюваності на ГРВІ вища, ніж у попередні два сезони. Попереднього сезону пік захворюваності прийшовся на середину грудня, ще одним роком раніше - ближче до кінця січня.

Нагадаємо, у жодній з областей України на четвертому тижні листопада не перевищений епідемічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ, загалом з 20 по 26 листопада на ГРВІ захворіли 182 тис. людей.