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В Україні у хворих підтвердили грип у дев'яти випадках

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. З початку епідемічного сезону в Україні під час дослідження зразків матеріалів від пацієнтів із підозрою на грип та ГРВІ було виявлено дев'ять позитивних випадків – визначено РНК вірусів грипу типів А та В. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Центру грипу та ГРВІ.

"З початку епідемічного сезону фахівцями вірусологічних лабораторій МОЗ України методом ПЛР досліджено 258 зразків матеріалів від пацієнтів із підозрою на грип та ГРВІ, з яких 9 позитивних знахідок – визначено РНК вірусів грипу типів А та В", - йдеться у повідомленні.

Також вказано, що минулого тижня в трьох областях при дослідженні 84 зразків матеріалів від п'яти пацієнтів із підозрою на грип визначено РНК вірусів грипу типу А та від одного - типу В.

За наведеними центром даними, за попередні декілька тижнів динаміка захворюваності на ГРВІ вища, ніж у попередні два сезони. Попереднього сезону пік захворюваності прийшовся на середину грудня, ще одним роком раніше - ближче до кінця січня.

Нагадаємо, у жодній з областей України на четвертому тижні листопада не перевищений епідемічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ, загалом з 20 по 26 листопада на ГРВІ захворіли 182 тис. людей.

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