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Епідемії грипу досі немає в жодній з областей

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. У жодній з областей України на четвертому тижні листопада не перевищений епідемічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ, загалом з 20 по 26 листопада на ГРВІ захворіли 182 тис. людей, у шести випадках виявили РНК віруси грипу. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Центру грипу та ГРВІ.

"У жодній з областей України епідемічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ не перевищений. Лише в Рівненській та Херсонській областях спостерігається локальний підйом захворюваності на ГРВІ", - йдеться у повідомленні.

"Активність грипу в Україні залишається низькою. На ГРВІ захворіло 182 243 людини, що типово для цієї пори року, проте більше минулого тижня на 7,2%", - додали у центрі.

Вказано, що минулого тижня досліджено 84 зразки матеріалів у пацієнтів із підозрою на грип: в п'яти випадках визначено РНК віруси грипу типу А та в одному випадку – типу В.

"Смертей через ускладнення від грипу того тижня не було", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з початку сезону щеплення проти грипу зробило 112 213 людей.

Крім того, зареєстровано 45 випадків грипоподібних захворювань, серед них найбільше дорослого населення.

"На звітному тижні в лікувальні заклади госпіталізовано 18 осіб, стан здоров’я яких визначений як тяжка гостра респіраторна інфекція, відсоток яких серед госпіталізацій по всіх причинах становить 0,8%", - додали в центрі.

Нагадаємо, у Києві за тиждень госпіталізували 177 хворих на грип і ГРВІ.

Українські Національні Новини

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