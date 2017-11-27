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У Києві за тиждень госпіталізували 177 хворих на грип і ГРВІ

У Києві за тиждень госпіталізували 177 хворих на грип і ГРВІ

Київ • УНН

 • 14604 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. За тиждень в Києві госпіталізували 177 хворих на грип і ГРВІ, з них 158 дітей. Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.

За його словами, за 47-й тиждень епідсезону у Києві зареєстровано 17 850 хворих на грип і ГРВІ. Порівняно з попереднім тижнем спостерігається зростання захворюваності на 5,9%.

“Якщо порівнювати з попереднім тижнем, спостерігається зростання захворюваності за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Загалом дорослих захворіло 5048 проти 4950 — за 46 тиждень, зростання на 1,9%, дітей — 12 802 проти 11 855, зростання на 7,4%. У структурі захворюваності діти складають 71,7%, на попередньому тижні 70,5%. Серед школярів зареєстровано зростання захворюваності на 10,39%, 4515 випадків, що складає 35,3% від загальної кількості дітей, що захворіли (за 46-й тиждень 4049 — 34,2%) та 25,3% (за 46-й тиждень — 24,1%) від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою”, — повідомив М.Поворозник.

Він зазначив, що до закладів охорони здоров’я міста за 47-й тиждень госпіталізовано 177 осіб, із них — 158 дітей.

Як повідомляв УНН, у 7 садочках Володимирецького району Рівненської області припинили навчання через карантин.

Українські Національні Новини

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