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В Киеве за неделю госпитализировали 177 больных гриппом и ОРВИ

В Киеве за неделю госпитализировали 177 больных гриппом и ОРВИ

Киев  •  УНН

 • 14594 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. За неделю в Киеве госпитализировали 177 больных гриппом и ОРВИ, из них 158 детей. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

По его словам, за 47-ю неделю эпидсезона в Киеве зарегистрировано 17 850 больных гриппом и ОРВИ. По сравнению с предыдущей неделей наблюдается рост заболеваемости на 5,9%.

"Если сравнивать с предыдущей неделей наблюдается рост заболеваемости за счет как взрослого, так и детского населения. В общем взрослых заболело 5048 против 4950 - за 46-ю неделю, рост на 1,9%, детей - 12 802 против 11 855, рост на 7,4%. В структуре заболеваемости дети составляют 71,7%, на предыдущей неделе 70,5%. Среди школьников зарегистрирован рост заболеваемости 10,39%, 4515 случаев, что составляет 35,3% от общего количества детей, заболевших (по 46-ю неделю 4049 - 34,2%) и 25,3% (по 46-й неделю - 24,1%) от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью", - сообщил Н.Поворозник.

Он отметил, что в учреждения здравоохранения города за 47-ю неделю госпитализированы 177 человек, из них - 158 детей.

Как сообщал УНН, в 7 садах Владимирецкого района Ровенской области прекратили обучение из-за карантина.

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