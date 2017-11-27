На Рівненщині 7 садочків закрили на карантин

Зазначається, що карантин запровадили через ріст захворюваності на грип і ГРВІ.

"Навчальний процес призупинено до 4 грудня. Таке рішення ухвалене на основі повідомлень медиків і керівників освітянських закладів. Сьогодні кількість хворих дітей у цих садочках зросла до 20%. Моніторинг динаміки продовжується", — зазначили в прес-службі.

У Рівненському лабораторному центрі зауважують, що ще жоден район області не має перевищеного епідпорогу. Приміром, у Рівному кількість хворих на грип і ГРВІ складає 1386 осіб, з яких 1076 — діти. Це 66,2% від епідпорогу, зазначають медики.

Нагадаємо, у Рівненській області на 9% у порівнянні з попереднім тижнем зросла кількість захворювання на ГРВІ.