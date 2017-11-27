На Рівненщині 7 садочків закрили на карантин
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 27 листопада. УНН. У 7 садочках Володимирецького району Рівненської області припинили навчання через карантин, повідомила прес-служба Володимирецької РДА.
Зазначається, що карантин запровадили через ріст захворюваності на грип і ГРВІ.
"Навчальний процес призупинено до 4 грудня. Таке рішення ухвалене на основі повідомлень медиків і керівників освітянських закладів. Сьогодні кількість хворих дітей у цих садочках зросла до 20%. Моніторинг динаміки продовжується", — зазначили в прес-службі.
У Рівненському лабораторному центрі зауважують, що ще жоден район області не має перевищеного епідпорогу. Приміром, у Рівному кількість хворих на грип і ГРВІ складає 1386 осіб, з яких 1076 — діти. Це 66,2% від епідпорогу, зазначають медики.
Нагадаємо, у Рівненській області на 9% у порівнянні з попереднім тижнем зросла кількість захворювання на ГРВІ.