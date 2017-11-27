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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
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В Ровенской области 7 детских садиков закрыли на карантин

В Ровенской области 7 детских садиков закрыли на карантин

Киев  •  УНН

 • 11089 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 27 ноября. УНН. В 7 садах Владимирецкого района Ровенской области прекратили обучение из-за карантина, сообщила пресс-служба Владимирецкого РГА.

Отмечается, что карантин ввели из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.

"Учебный процесс приостановлен до 4 декабря. Такое решение принято на основе сообщений медиков и руководителей образовательных учреждений. Сегодня количество больных детей в этих садах выросла до 20%. Мониторинг динамики продолжается", - отметили в пресс-службе.

В Ровенском лабораторном центре отмечают, что еще ни один район области не имеет превышенного эпидпорога. К примеру, в Ровно количество больных гриппом и ОРВИ составляет 1386 человек, из которых 1076 - дети. Это 66,2% от эпидпорога, отмечают медики.

Напомним, в Ровенской области на 9% по сравнению с предыдущей неделей выросло количество заболевания ОРВИ.

Украинские Национальные Новости

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