В Ровенской области 7 детских садиков закрыли на карантин

Отмечается, что карантин ввели из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.

"Учебный процесс приостановлен до 4 декабря. Такое решение принято на основе сообщений медиков и руководителей образовательных учреждений. Сегодня количество больных детей в этих садах выросла до 20%. Мониторинг динамики продолжается", - отметили в пресс-службе.

В Ровенском лабораторном центре отмечают, что еще ни один район области не имеет превышенного эпидпорога. К примеру, в Ровно количество больных гриппом и ОРВИ составляет 1386 человек, из которых 1076 - дети. Это 66,2% от эпидпорога, отмечают медики.

Напомним, в Ровенской области на 9% по сравнению с предыдущей неделей выросло количество заболевания ОРВИ.