На Рівненщині зростає кількість хворих на ГРВІ
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 20 листопада. УНН. У Рівненській області на 9% у порівнянні з попереднім тижнем зросла кількість захворювання на ГРВІ. Про це УНН повідомили у Рівненському обласному лабораторному центрі.
За минулий тиждень захворіло 6,2 тис. жителів області, з них 73,3% — це діти до 18 років. Водночас госпіталізовано 231 особу, з них — 192 дитини.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Більше 156 тисяч українців захворіли за тиждень на ГРВІ і грип
Перевищення епідемпорогу не зареєстровано у жодному районі області. А загальний показник до порогового рівня становить 67,8 відсотків. Проте поліські райони Рівненщини — Березнівський, Дубровицький, Зарічненський та Сарненський, впритул наблизилися до епідемпорогу.
З початку епідемічного сезону в області вакциновано проти грипу 1227 осіб, з них 137 дітей.
Як повідомляв УНН, ріст захворюваності на грип та ГРВІ зафіксували у Києві.