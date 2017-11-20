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На Рівненщині зростає кількість хворих на ГРВІ

На Рівненщині зростає кількість хворих на ГРВІ

Київ • УНН

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РІВНЕ-КИЇВ. 20 листопада. УНН. У Рівненській області на 9% у порівнянні з попереднім тижнем зросла кількість захворювання на ГРВІ. Про це УНН повідомили у Рівненському обласному лабораторному центрі.

За минулий тиждень захворіло 6,2 тис. жителів області, з них 73,3% — це діти до 18 років. Водночас госпіталізовано 231 особу, з них — 192 дитини.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Більше 156 тисяч українців захворіли за тиждень на ГРВІ і грип

Перевищення епідемпорогу не зареєстровано у жодному районі області. А загальний показник до порогового рівня становить 67,8 відсотків. Проте поліські райони Рівненщини — Березнівський, Дубровицький, Зарічненський та Сарненський, впритул наблизилися до епідемпорогу.

З початку епідемічного сезону в області вакциновано проти грипу 1227 осіб, з них 137 дітей.

Як повідомляв УНН, ріст захворюваності на грип та ГРВІ зафіксували у Києві.

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