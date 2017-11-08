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Більше 156 тисяч українців захворіли за тиждень на ГРВІ і грип

Більше 156 тисяч українців захворіли за тиждень на ГРВІ і грип

Київ • УНН

 • 10838 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Протягом тижня, з 30 жовтня до 5 листопада, на грип і ГРВІ захворіло більше 156 тисяч людей, до лікарень госпіталізували 21 людину з тяжкою гострою респіраторною інфекцією. Про це йдеться в інформаційному бюлетені Центру грипу та ГРВІ, передає УНН.

За звітний тиждень на грип та ГРВІ захворіло 156 419 осіб, із них 67,3% - діти віком до 17 років. При цьому було зареєстровано 38 випадків грипоподібних захворювань, серед них найбільше дітей до 14 років.

До лікарень госпіталізували 21 людину з тяжкою гострою респіраторною інфекцією.

Інтенсивний показник захворюваності на грип та ГРВІ становить 404,6 на 100 тисяч населення, що на рівні минулого
сезону.

Найвищий показник захворюваності на грип та ГРВІ зареєстровано в Київській, найменший – у Тернопільській областях. В жодній із областей України не спостерігається епідемічного підйому захворюваності.

Летальних випадків від грипу протягом тижня не було.

Як повідомляв УНН, протягом 23-29 жовтня на ГРВІ захворіло 162 664 осіб.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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