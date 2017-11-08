Більше 156 тисяч українців захворіли за тиждень на ГРВІ і грип
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Протягом тижня, з 30 жовтня до 5 листопада, на грип і ГРВІ захворіло більше 156 тисяч людей, до лікарень госпіталізували 21 людину з тяжкою гострою респіраторною інфекцією. Про це йдеться в інформаційному бюлетені Центру грипу та ГРВІ, передає УНН.
За звітний тиждень на грип та ГРВІ захворіло 156 419 осіб, із них 67,3% - діти віком до 17 років. При цьому було зареєстровано 38 випадків грипоподібних захворювань, серед них найбільше дітей до 14 років.
До лікарень госпіталізували 21 людину з тяжкою гострою респіраторною інфекцією.
Інтенсивний показник захворюваності на грип та ГРВІ становить 404,6 на 100 тисяч населення, що на рівні минулого
сезону.
Найвищий показник захворюваності на грип та ГРВІ зареєстровано в Київській, найменший – у Тернопільській областях. В жодній із областей України не спостерігається епідемічного підйому захворюваності.
Летальних випадків від грипу протягом тижня не було.
Як повідомляв УНН, протягом 23-29 жовтня на ГРВІ захворіло 162 664 осіб.