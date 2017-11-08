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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 16418 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 30955 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 37958 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 37161 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11:17 • 100395 просмотра

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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 88688 просмотра

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11 марта, 06:59 • 97920 просмотра

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Более 156 тысяч украинцев заболели за неделю ОРВИ и гриппом

Более 156 тысяч украинцев заболели за неделю ОРВИ и гриппом

Киев  •  УНН

 • 10830 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. В течение недели, с 30 октября по 5 ноября, гриппом и ОРВИ заболело более 156 тысяч человек, в больницы госпитализировали 21 человека с тяжелой острой респираторной инфекцией. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра гриппа и ОРВИ, передает УНН.

За отчетную неделю гриппом и ОРВИ заболело 156 419 человек, из них 67,3% - дети в возрасте до 17 лет. При этом было зарегистрировано 38 случаев гриппоподобных заболеваний, среди них больше детей до 14 лет.

В больницы госпитализировали 21 человека с тяжелой острой респираторной инфекцией.

Интенсивный показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 404,6 на 100 тысяч населения, что на уровне прошлого
сезона.

Самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрировано в Киевской, наименьший - в Тернопольской областях. В одной из областей Украины не наблюдается эпидемического подъема заболеваемости.

Летальных случаев от гриппа в течение недели не было.

Как сообщал УНН, в течение 23-29 октября ОРВИ заболело 162 664 человек.

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