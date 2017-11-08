Более 156 тысяч украинцев заболели за неделю ОРВИ и гриппом
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В течение недели, с 30 октября по 5 ноября, гриппом и ОРВИ заболело более 156 тысяч человек, в больницы госпитализировали 21 человека с тяжелой острой респираторной инфекцией. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра гриппа и ОРВИ, передает УНН.
За отчетную неделю гриппом и ОРВИ заболело 156 419 человек, из них 67,3% - дети в возрасте до 17 лет. При этом было зарегистрировано 38 случаев гриппоподобных заболеваний, среди них больше детей до 14 лет.
В больницы госпитализировали 21 человека с тяжелой острой респираторной инфекцией.
Интенсивный показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 404,6 на 100 тысяч населения, что на уровне прошлого
сезона.
Самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрировано в Киевской, наименьший - в Тернопольской областях. В одной из областей Украины не наблюдается эпидемического подъема заболеваемости.
Летальных случаев от гриппа в течение недели не было.
Как сообщал УНН, в течение 23-29 октября ОРВИ заболело 162 664 человек.