Более 156 тысяч украинцев заболели за неделю ОРВИ и гриппом

За отчетную неделю гриппом и ОРВИ заболело 156 419 человек, из них 67,3% - дети в возрасте до 17 лет. При этом было зарегистрировано 38 случаев гриппоподобных заболеваний, среди них больше детей до 14 лет.

В больницы госпитализировали 21 человека с тяжелой острой респираторной инфекцией.

Интенсивный показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 404,6 на 100 тысяч населения, что на уровне прошлого

сезона.

Самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрировано в Киевской, наименьший - в Тернопольской областях. В одной из областей Украины не наблюдается эпидемического подъема заболеваемости.

Летальных случаев от гриппа в течение недели не было.

Как сообщал УНН, в течение 23-29 октября ОРВИ заболело 162 664 человек.