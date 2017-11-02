Більше 160 тисяч українців захворіли на ГРВІ за тиждень
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. За тиждень (23-29 жовтня) на ГРВІ захворіло 162 664 осіб, було зареєстровано 35 випадків грипоподібних захворювань. Про це йдеться в інформаційному бюлетені Центру грипу і ГРВІ, передає УНН.
"За звітний тиждень на ГРВІ захворіло 162 664 осіб, із них 69,2% діти віком до 17 років. Показник захворюваності на грип та ГРВІ (сумарно) серед населення України 420,8 на 100 тисяч населення, що відповідає картині минулого сезону", - йдеться у бюлетені.
Як повідомляється, за 43-й тиждень 2017 року зареєстровано 35 випадків грипоподібних захворювань. Серед них
найбільше дітей 0-14 років.
Протягом тижня в лікувальні заклади госпіталізовано 18 осіб, стан здоров’я яких визначений як тяжка гостра респіраторна інфекція.
Найвищий показник захворюваності на грип та ГРВІ зареєстровано в Київській – 731,8, найменший – у Тернопільській областях – 215,4 на 100 тис. населення.
В жодній із областей України не спостерігається епідемічного підйому захворюваності. При цьому темп приросту захворюваності серед дорослих і дітей до 17 років збільшився на 20,8% та 14,1% відповідно.
Летальних випадків від грипу не було.
Як повідомляв УНН, показник захворюваності на грип і ГРВІ в столиці за тиждень зріс на 17%.