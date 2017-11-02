Более 160 тысяч краинцев заболели ОРВИ за неделю
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. За неделю (23-29 октября) ОРВИ заболело 162 664 человек, было зарегистрировано 35 случаев гриппоподобных заболеваний. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра гриппа и ОРВИ, передает УНН.
"За отчетную неделю ОРВИ заболело 162 664 человек, из них 69,2% дети до 17 лет. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ (суммарно) среди населения Украины 420,8 на 100 тысяч населения, что соответствует картине прошлого сезона", - говорится в бюллетене.
Как сообщается, за 43-ю неделю 2017 года зарегистрировано 35 случаев гриппоподобных заболеваний, среди них
больше детей 0-14 лет.
В течение недели в лечебные учреждения госпитализированы 18 человек, состояние здоровья которых определено как тяжелая острая респираторная инфекция.
Самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрировано в Киевской - 731,8, наименьший - в Тернопольской областях - 215,4 на 100 тыс. населения.
В одной из областей Украины не наблюдается эпидемического подъема заболеваемости. При этом темп прироста заболеваемости среди взрослых и детей до 17 лет увеличился на 20,8% и 14,1% соответственно.
Летальных исходов от гриппа не было.
Как сообщал УНН, показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице за неделю вырос на 17%.