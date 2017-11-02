Более 160 тысяч краинцев заболели ОРВИ за неделю

"За отчетную неделю ОРВИ заболело 162 664 человек, из них 69,2% дети до 17 лет. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ (суммарно) среди населения Украины 420,8 на 100 тысяч населения, что соответствует картине прошлого сезона", - говорится в бюллетене.

Как сообщается, за 43-ю неделю 2017 года зарегистрировано 35 случаев гриппоподобных заболеваний, среди них

больше детей 0-14 лет.

В течение недели в лечебные учреждения госпитализированы 18 человек, состояние здоровья которых определено как тяжелая острая респираторная инфекция.

Самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрировано в Киевской - 731,8, наименьший - в Тернопольской областях - 215,4 на 100 тыс. населения.

В одной из областей Украины не наблюдается эпидемического подъема заболеваемости. При этом темп прироста заболеваемости среди взрослых и детей до 17 лет увеличился на 20,8% и 14,1% соответственно.

Летальных исходов от гриппа не было.

Как сообщал УНН, показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице за неделю вырос на 17%.