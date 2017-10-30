У Києві зросла захворюваність на грип і ГРВІ

"У порівнянні з попереднім тижнем спостерігається зростання захворюваності як серед дорослого, так і дитячого населення. Зафіксовано зростання захворюваності серед дорослих на 21,1%, а серед дітей – на 15,4%. У структурі захворюваності діти складають 72,3%, на попередньому тижні цей показник становив 73,6%. Серед школярів зареєстровано зростання захворюваності на 15,7%, 4309 випадків, що складає 35,1% від загальної кількості захворілих дітей (за 42-й тиждень 6633 – 35%) та 25,4% (за 42-й тиждень – 25,8%) від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою", – зауважив М.Поворозник.

За його словами, за 43-й тиждень у Києві зареєстровано 16 997 хворих на грип і ГРВІ. Якщо порівнювати з попереднім тижнем, спостерігається зростання на 17%. Показник захворюваності склав 580,9 та є нижчим за епідемічний поріг на 17,7%.

За його словами, до закладів охорони здоров’я міста за 43-й тиждень госпіталізовано 140 осіб, із них – 119 дітей.

"За поточний тиждень у щеплювальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакциновано проти грипу 524 особи, з початку епідемічного сезону – 1240 осіб, із них – 364 дітей", – додав М.Поворозник.

Як повідомляв УНН, на третьому тижня жовтня на грип і ГРВІ захворіло більше 140 тисяч осіб.