В Киеве выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

"По сравнению с предыдущей неделей наблюдается рост заболеваемости как среди взрослого, так и детского населения. Зафиксирован рост заболеваемости среди взрослых на 21,1%, а среди детей - на 15,4%. В структуре заболеваемости дети составляют 72,3%, на предыдущей неделе этот показатель составлял 73,6%. Среди школьников зарегистрирован рост заболеваемости на 15,7%, 4309 случаев, что составляет 35,1% от общего количества заболевших детей (по 42-ю неделю 6633 - 35%) и 25,4% (по 42-ю неделю - 25,8%) от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью", - отметил Н.Поворозник.

По его словам, за 43-ю неделю в Киеве зарегистрировано 16 997 больных гриппом и ОРВИ. Если сравнивать с предыдущей неделей, наблюдается рост на 17%. Показатель заболеваемости составил 580,9 и ниже эпидемического порога на 17,7%.

По его словам, в учреждениях здравоохранения города за 43-ю неделю госпитализированы 140 человек, из них - 119 детей.

"За текущую неделю в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинировано против гриппа 524 человека, с начала эпидемического сезона - 1240 человек, из них - 364 детей", - добавил Н.Поворозник.

Как сообщал УНН, на третьем недели октября гриппом и ОРВИ заболело более 140 тысяч человек.