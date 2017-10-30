В Киеве выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 35366 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100752 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 152966 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115039 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115700 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112079 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103973 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106970 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103482 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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В Киеве выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

В Киеве выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

Киев  •  УНН

 • 12378 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице за неделю вырос на 17%. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"По сравнению с предыдущей неделей наблюдается рост заболеваемости как среди взрослого, так и детского населения. Зафиксирован рост заболеваемости среди взрослых на 21,1%, а среди детей - на 15,4%. В структуре заболеваемости дети составляют 72,3%, на предыдущей неделе этот показатель составлял 73,6%. Среди школьников зарегистрирован рост заболеваемости на 15,7%, 4309 случаев, что составляет 35,1% от общего количества заболевших детей (по 42-ю неделю 6633 - 35%) и 25,4% (по 42-ю неделю - 25,8%) от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью", - отметил Н.Поворозник.

По его словам, за 43-ю неделю в Киеве зарегистрировано 16 997 больных гриппом и ОРВИ. Если сравнивать с предыдущей неделей, наблюдается рост на 17%. Показатель заболеваемости составил 580,9 и ниже эпидемического порога на 17,7%.

По его словам, в учреждениях здравоохранения города за 43-ю неделю госпитализированы 140 человек, из них - 119 детей.

"За текущую неделю в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинировано против гриппа 524 человека, с начала эпидемического сезона - 1240 человек, из них - 364 детей", - добавил Н.Поворозник.

Как сообщал УНН, на третьем недели октября гриппом и ОРВИ заболело более 140 тысяч человек.

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